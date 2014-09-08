Полезно ли вино? Выводы кардиологов

Согласно полученным данным, красное и белое вино оказывают влияние на маркеры атеросклероза у людей с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний только в том случае, если пациенты регулярно занимаются спортом.

Свидетельства о том, что умеренное потребление вина снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, начали появляться уже в начале 1990-х годов. В новом исследовании ученые изучили 146 человек, которые случайным образом были разделены на две группы: участники первой в течение года не более 5 раз в неделю употребляли 0,2-0,3 литра красного вина, а респонденты второй группы - белого.

Исследователи обнаружили, что уровень "хорошего" холестерина немного снизился к концу исследования в обеих группах, а общий уровень холестерина был ниже только в группе употреблявших красное вино. Заметное улучшение состояния сердечно-сосудистой системы наблюдалось только среди участников, которые активно занимались спортом и выполняли физические упражнения минимум дважды в неделю.

Исследователи пришли к выводу, что сочетание умеренного употребления вина с регулярными физическими упражнениями является хорошим способом защиты сердечно-сосудистой системы от развития атеросклероза и других заболеваний.

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