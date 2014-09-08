Макаревич и Сурганова собрали более миллиона рублей в помощь детям Донбасса

Как передает РИА «Новости», концерт состоялся вечером 7 сентября во дворе Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы в Москве.

Послушать известных артистов пришли более 200 человек. Одновременно телемарафон на портале Planeta.ru позволил приобщиться к концерту и внести свой посильный вклад еще многим оставшимся дома. Сбор средств будет продолжаться до 10 сентября.

Присутствовавшая на концерте Глинка поблагодарила всех за оказанную фонду помощь.

"Надеюсь, что сегодня мы объединились не только для того, чтобы эвакуировать больных и раненых детей из Донецка… Благодаря помощи тех, кто поддерживает, нашей командой до сегодняшнего дня вывезено 56 детей. В Харьков, Москву, Ростов, другие города Украины и России. Я благодарна обеим сторонам, которые принимают участие в сложных переговорах и в перевозке", — отметила Глинка.

Как сообщалось, Макаревич назвал войну на Донбассе "национальным позором" и заявил, что он с украинцами. Рок-музыкант, несмотря на травлю в России, продолжает поддерживать Украину.