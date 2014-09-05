130 детей переселенцев из Донбасса в сентябре отдохнут в Грузии

Министр социальной политики Украины Людмила Денисова и чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Михеил Уклеба договорились об организации отдыха в Грузии детей, которые выехали из зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, уже в этом месяце Посольство Грузии в Украине готово направить на отдых в детский лагерь в городе Анаклиа 130 украинских детей.

Как сообщил Уклеба, грузинская сторона возьмет на себя все расходы относительно чартерного перелета, отдыха и оздоровления детей из зоны АТО.

Денисова, в свою очередь, поручила подразделениям Минсоцполитики в максимально сжатые сроки оформить все необходимые документы.

Министр сообщила, что в связи с оккупацией Крыма Украина потеряла 122 детских оздоровительных заведения, в том числе и «Артек». Не открылись в этом году 68 детских лагерей, которые расположены на территории Донецкой и Луганской областей. Тем не менее, в этом году Минсоцполитики планирует оздоровить 11 тыс. 200 детей, 6 тысяч 582 из них уже побывали на отдыхе.

В той сложной ситуации, в которой оказалась Украина, помощь заграничных партнеров в деле оздоровления детей крайне актуальна, отметила Денисова. Благодаря сотрудничеству с 35 общественными организациями и фондами на отдых за границу доставили почти 2,5 тысячи детей. Теперь к Италии, Испании, Франции, Греции, Канаде и США, которые приглашали к себе на отдых украинских детей, приобщается и Грузия.

Министр социальной политики выразила благодарность Грузинскому государству за поддержку Украины.

Посол также сообщил, что, кроме организации детского отдыха, грузинская сторона также планирует направить в Украину гуманитарный груз, в частности, и медикаменты, необходимые на территории проведения АТО.