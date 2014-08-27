Гранатовый сок - эликсир молодости

Британские ученые из университета Эдинбурга доказали: гранатовый сок снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака и отодвигает импотенцию. И вполне возможно, что гранатовый сок способен отодвинуть наступление старости, пишет ilife-news.com.

Ежедневное употребление гранатового сока помогло всего за месяц значительно уменьшить жировые отложения на талиях у добровольцев, которые употребляли 500 мл гранатового сок каждый день.

Кроме того, показатели кровяного давления по сравнению с группой, которая гранатовый сок не употребляла, были тоже значительно лучше.

В результате исследования выяснилось, что сок граната поможет снизить количество «плохого» холестерина в крови, что повышает риск сердечно-сосудистых проблем и диабета II типа.

Ранее гранатовый сок использовался при лечении анемии - по 1/4 стакана 4 раза в день за 20 мин. до еды, разбавив пополам с водой. Следует учитывать, что гранатовый сок имеет сильный вяжущий эффект.