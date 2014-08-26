Мясо - продукт женской красоты и молодости

Ранее многие исследователи считали, что красное мясо наоборот вредно для женщин, а заменить его нужно рыбой или птицей. Вышло уже множество указаний диетологов об ограничении в рационе красного мяса и замены его на фрукты и овощи. На основе исследования рациона питания 84 тысячи женщин в 2006 году был сделан вывод, что оно на треть повышает риск коронарной болезни сердца. На данный момент ученые требуют дополнительных исследований свойств этого продукта и предлагают женщинам остановиться на полпорции такого мяса, пишет u-news.com.ua.

Однако профессор Майкл Рассел выяснил, что ни птица, ни рыба не может заменить источник животного белка, получаемого из красного мяса.

Кроме того красное мясо содержит много железа, которое необходимо для производства красных кровяных клеток, в свою очередь его дефицит приводит к анемии, усталости, снижение работоспособности, нарушению сна, депрессии. Ногти становятся ломкими, волосы секутся, а кожа шелушится, под глазами появляются темные круги. Недостаток железа также негативно сказывается на репродуктивной функции.

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США считают, что нежирное мясо поддерживает баланс холестерина в крови, делает сердечно-сосудистую систему более выносливой и снижает количество сбоев в обменных процессах. Такой баланс непосредственно влияет на состояние волос, ногтей, кожи, то есть формирует свежесть внешнего вида женщины. Необходимые для здорового вида элементы не могут быть получены в достаточном количестве из морепродуктов, поэтому всем желающим задержать молодость женщинам-вегетарианкам придется серьезно задуматься над своей диетой.