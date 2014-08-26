"Правило большого пальца" помогает соблюдать норму со спиртным

Ученые из Университета Айовы и Корнелльского университета придумали, как легко контролировать потребление спиртных напитков. Они вывели "правило большого пальца", пишет meddaily.ru со ссылкой на Ani News. Плюс, оказалось, Индекс массы тела влиял на то, сколько мужчины себе наливали. Но данный фактор никак не влиял на женщин.

"Правило большого пальца" предполагает то, что человек не должен наливать больше чем на два пальца, если отмерять от внешней границы. Это где-то полбокала (бокал заполнен на высоту большого пальца, если смотреть от дна). И если человек пользуется данным правилом, то, вне зависимости от его пола и Индекса, он нальет себе меньше.

Примерно 70% участников исследования использовали данное правило (наливали в среднем на 20% меньше). Но мужчины с повышенным Индексом, которые не пользовались правилом, наливали на 31% больше, если они попадали в группу тучных или имеющих лишний вес, и на 26%, если Индекс относился к норме. У женщин Индекс примерно в рамках нормы предполагал, что они наливали на 27% меньше, если использовалось правило.