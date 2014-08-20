Чеснок нормализует артериальное давление

Что помогает снизить артериальное давление и предотвратить развитие мигрени? Специалисты нашли очень простое средство.

Клинические исследования специалистов из Университета Аделаиды показали, что нормализовать повышенное артериальное давление помогает чеснок. Это средство, которое есть в каждом доме, снижает давление на 10 — 20 мм ртутного столба.

Было проведено исследование с участием 50 пациентов, страдающих от повышенного давления. В течение 12 недель каждый из них ежедневно получал по 2 зубчика чеснока или по две капсулы, содержащие экстракт чеснока. К концу эксперимента практически у всех пациентов давление снизилось примерно на 10 мм ртутного столба, отмечает newss.net.ua со ссылкой на The Science.

«С гипертонической болезнью давление нужно постоянно контролировать. Если показатели со временем растут, то дозировки препаратов нужно тоже повышать. А с помощью чеснока можно удерживать давление на более-менее стабильном уровне», — пояснили австралийские специалисты.