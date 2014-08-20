Пять способов ускорить обмен веществ
Хотите сжигать жир быстрее? Проверьте эти пять способов, как только проснетесь, чтобы увеличить метаболизм
Упражнения
Как утверждает самый известный бодибилдер Кай Грин, чтобы тренировки не только дали вам бодрость, но и сжигали больше калорий – занимайтесь утром. Занятия утром также помогают увеличить метаболизм, тем более, чем тренироваться в другое время не принесет такой же результат, пишет womanel.com.ua.
Добавьте интенсивности
Недавнее исследование показало, что интенсивное упражнения в 2,5 минуты приведет к большему сжиганию калорий на весь день.
Не пропускайте завтрак
Вы не должны пропускать полноценный завтрак только потому, что ваш день проходит в суете. Употребление пищи с утра держит тело в тонусе и значительно ускоряет обмен веществ.
Силовые тренировки
Не забудьте добавить малое количество силовых тренировок в ваш режим, чтобы сжечь больше калорий. Это увеличивает метаболизм и тонизируют.
Не забывайте про полдник
Определенно можно перекусить и похудеть, но убедитесь, что вы выбираете исключительно здоровые закуски. Лучшие варианты для сжигания жира - это антиоксиданты и белок.