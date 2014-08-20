Пять способов ускорить обмен веществ

Упражнения

Как утверждает самый известный бодибилдер Кай Грин, чтобы тренировки не только дали вам бодрость, но и сжигали больше калорий – занимайтесь утром. Занятия утром также помогают увеличить метаболизм, тем более, чем тренироваться в другое время не принесет такой же результат, пишет womanel.com.ua.

Добавьте интенсивности

Недавнее исследование показало, что интенсивное упражнения в 2,5 минуты приведет к большему сжиганию калорий на весь день.

Не пропускайте завтрак

Вы не должны пропускать полноценный завтрак только потому, что ваш день проходит в суете. Употребление пищи с утра держит тело в тонусе и значительно ускоряет обмен веществ.

Силовые тренировки

Не забудьте добавить малое количество силовых тренировок в ваш режим, чтобы сжечь больше калорий. Это увеличивает метаболизм и тонизируют.

Не забывайте про полдник

Определенно можно перекусить и похудеть, но убедитесь, что вы выбираете исключительно здоровые закуски. Лучшие варианты для сжигания жира - это антиоксиданты и белок.