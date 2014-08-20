Африканский банк развития выделил 60 млн долл странам, где зафиксировали лихорадку Эбола

Африканский банк развития (АБР) распорядился о выделении 60 миллионов долларов на поддержку стран, в которых была зарегистрирована вспышка геморрагической лихорадки Эбола. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Президент АБР Дональд Каберука сказал, что соответствующие средства будут выделены из бюджета банка и направлены правительствам четырех стран: Гвинеи, Либерии, Сьерра-Леоне и Нигерии. По словам Каберука, эти деньги будут направлены на оплату работы медицинского персонала, а также закупку необходимого оборудования.

«Эпидемия Эбола – это не только следствие кризиса системы общественного здравоохранения, но также и экономического кризиса, который окажет воздействие на многие сферы», - заявил Каберук в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник в Абиджане (Кот-Д'Ивуар).

Количество жертв эпидемии на сегодняшний день достигло 1229 человек, зафиксировано еще 2240 случаев заражения, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Случаи заболевания зафиксированы в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее и Нигерии.

Лечения геморрагической лихорадки Эбола или эффективной вакцины против нее не существует, но после вспышки болезни о разработке перспективных препаратов сообщали производители в США, Японии и Канаде. ВОЗ признала этичным использовать для лечения болезни экспериментальные лекарства.