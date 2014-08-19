Впервые за последние 100 лет ученые признали, что женщины — умнее мужчин. Такие выводы сделал всемирно известный профессор из Университета Отаго в Новой Зеландии Джеймс Флинн (James Flynn), сообщает newss.net.ua.

Флинн уже очень давно занимается исследованиями в области динамики коэффициента умственного развития в разных странах. Результаты его изысканий получили международное признание. Ранее по показателям IQ женщины отставали от мужчин всего на несколько пунктов, но в последние годы это отставание неизменно сокращалось. На сегодняшний день коэффициент интеллекта женщин сравнялся с показателями мужчин, а в некоторых странах слабый пол оказался даже умнее сильного.

«За последние сто лет уровень интеллекта мужчин и женщин стабильно растет, но женщины прогрессирует быстрее. Это следствие современной жизни. Сложности современного мира развивают наш интеллектуальный уровень», — отмечает ученый. По одной из версий, причиной того, что женщины стали умнее мужчин, является совмещение карьеры и семейной жизни.

Согласно другой теории, женщины всегда имели потенциал для более высоких результатов, но только сейчас смогли его реализовать. «На протяжении столетий женский пол находился в невыгодном положении, подвергался угнетению.

Но теперь, когда женщины стали независимыми, лучше видно, чего они стоят», — говорит Джеймс Флинн. Тесты проводись в Европе, США, Канаде, Новой Зеландии, Аргентине, Эстонии, Австралии.