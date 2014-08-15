Израильские ученые разработали новый метод лечения раковых опухолей

Ученые из Тель-Авивского университета разработали новаторский метод введения препаратов в организм раковых больных. Новая точечная методика позволит повысить эффективность лечения и существенно снизит отрицательное воздействие лекарственных препаратов на организм, сообщает Идо Эврати в "Гаарец".

С помощью изобретения ученых лекарственные препараты будут поступать в организм с помощью микроскопического носителя, который проникает в тело пациента, не нанося ущерба здоровым тканям и "выпускает" лекарство только когда оно достигнет раковой опухоли.

Кроме того, новая методика позволяет одновременно донести до раковой опухоли антираковый антибиотик DOX и средство химиотерапии PTX. Ученым также удалось вычислить оптимальное соотношение этих двух препаратов, чтобы в сочетании они максимально эффективно боролись с опухолью и наносили минимальный вред организму.

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