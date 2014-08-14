Вес при рождении влияет на здоровье

Макдейд и коллеги проследили, как эти факторы раннего развития влияют на уровень С-реактивного белка, биомаркера, связанного с риском сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств обмена веществ. Как оказалось, связь существует, и немалая. Грудное вскармливание приблизительно в той же степени снижает риски возможных заболеваний, как профилактический прием статинов. К такому выводу пришли ученые под руководством Томаса Макдейда (Thomas W. McDade) из Северо-Западного университета в Ивенстоуне. Согласно результатам их исследования, вес при рождении и грудное вскармливание влияют на здоровье в течение долгих лет.

Исследователи провели когортное исследование данных 6951 человека. Они обнаружили, что вес при рождении значимо связан с уровнем С-реактивного белка в молодом возрасте, с отрицательной корреляцией, начинающейся с 2,8 кг и выше. Что касается грудного вскармливания, концентрации С-реактивного белка были ниже на 20,1%, 26,7%, 29,6% и на 29,8% среди тех, кого кормили грудью менее трех месяцев, 3-6 месяцев, 6-12 месяцев и дольше 12 месяцев соответственно. При сравнении детей внутри одной семьи больший вес при рождении показал связь с пониженным уровнем С-реактивного белка начиная с 2,5 кг. Грудное вскармливание оказывало схожий эффект, если продолжалось не менее трех месяцев.

По мнению авторов, полученные данные лишний раз подтверждают важность превентивного подхода к сохранению здоровья. Профилактика должна охватывать пренатальный период и включать эффективную пропаганду и поддержку грудного вскармливания. Это может представлять интерес для страховых компаний, специализирующихся в области обязательного медицинского страхования. Такие компании могут рассмотреть увеличение страхового покрытия в указанных направлениях - в будущем это поможет предотвратить большие расходы на здравоохранение.

remedium.ru