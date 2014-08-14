В Гвинее объявлено чрезвычайное положение из-за лихорадки Эбола

Президент Гвинеи Альфа Конде в среду вечером объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за вспышки лихорадки Эбола.

Об этом со ссылкой на агентство Франс Пресс пишет РИА "Новости".

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"Всемирная организация здравоохранения признала Эбола глобальной угрозой для здравоохранения. Учитывая, что Гвинея является страной, принявшей устав ВОЗ, я объявляю Эбола причиной ввода чрезвычайного положения в стране", – говорится в заявлении Конде.

Эбола Ранее режим чрезвычайного положения из-за вируса был введен в Нигерии и Либерии.