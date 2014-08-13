В Нигерии введены чрезвычайные меры против лихорадки Эбола

13 случаев заражения лихорадкой Эбола, в том числе 2 смертельных, были зарегистрированы в Лагосе, самом крупном городе Нигерии, на протяжении 3 недель.

Как сообщает Католический обозреватель, нигерийский кардинал Джон Онайекан выпустил пастырские директивы во избежание распространения вируса Эбола. Теперь в Нигерии будут причащать, выдавая облатку в руку, а не кладя ее в рот причащающемуся.

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Запрещено также рукопожатие в знак мира между верными.

Архиепископ просит соблюдать эти меры до следующего особого распоряжения. Кроме того, недавно в чин богослужения архиепархии внесены особые молитвы-просьбы о заступничестве перед смертельной болезнью.

Некоторые приходы Англиканской церкви также изменили способ причащения. Теперь верующим не дают причастия из одной чаши.