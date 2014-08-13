Канада предоставит ВОЗ экспериментальный препарат для лечения лихорадки Эбола

Вся партия будет передана Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),заявила министр здравоохранения Канады Рона Амброз (Rona Ambrose).

Решение о предоставлении лекарственного средства было принято вскоре после признания ВОЗ этичности применения непроверенных на людях ЛС для борьбы со вспышкой лихорадки, от которой на данный момент нет зарегистрированных лекарств или вакцин.

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Планируется, что в Африку будет доставлено от 800 до 1000 доз лекарственного средства, разработанного в государственной лаборатории. Точное количество экспериментального препарата зависит от того, сколько образцов ЛС понадобится Канаде для проведения клинических исследований.

Заместитель министра здравоохранения Канады Грэг Тейлор (Greg Taylor) рассказал, что данная вакцина показала свою эффективность в тестах на животных моделях, однако никогда не испытывалась на людях. В правительстве Канады подчеркнули, что направляемая в Африку терапевтическая вакцина не является продуктом, разработанным компанией Tekmira. Всего в распоряжении Канады находится 1,5 тыс. доз нового лекарственного средства. Для выпуска большего количества препарата потребуется 4-6 месяцев.

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Ранее стало известно, что Tekmira может в ближайшее время возобновить КИ TKM-Ebola, которые были приостановлены FDA по соображениям безопасности. Разработка TKM-Ebola принадлежит Министерству обороны США, которое заключило с Tekmira контракт на проведение КИ стоимостью 140 млн долларов.