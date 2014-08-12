Японские ученые создали наноматериал для лечения ожогов
Новый материал для лечения ожогов, созданный на основе нанотехнологий, японские ученые представили на конференции Американского химического общества
Он годится для покрытия участков человеческого тела со сложным рельефом, которые трудно покрыть ныне существующими средствами.
Новый биоматериал, состоящий из тончайших нанолисточков, обладает сверхгибкостью и вязкостью и легко покрывает все труднодоступные места. Нанолисточки изготовлены из биодеградируемого полимера PLLA на основе молочной кислоты. На поверхности они образуют нанослой.
Материал испытали на таком неудобном объекте, как пальцы мыши, и убедились, что он качественно их покрывает.
Нанопокрытие эффективно защищает рану от проникновения патогенных бактерий, в том числе Pseudomonas aeruginosa, которая часто становится причиной госпитальных инфекций. Наноматериал защищает от бактерий в течение трех дней, а при дополнительном покрытии – в течение шести дней.
Авторы изобретения готовятся к обширным исследованиям наноматериала на животных и уже обдумывают клинические исследования.