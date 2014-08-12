Кратковременный стресс полезен для кожи

В ответ на стресс надпочечники вырабатывают глюкокортикоиды, стероидные гормоны, обладающие противовоспалительным эффектом. В условиях хронического стресса те же гормоны могут ослабить защитные функции кожи и замедлить процесс заживления ран. Однако во время кратковременного воздействия стресса они снижают воспаление и помогают коже справляться с проблемами.

Исследователи изучали на мышах воздействие стресса при раздражающем контактном дерматите, вызванном мылом или растворителем, аллергическом контактном дерматите, возникшем из-за ядовитого плюща или дуба, и экземе, хроническом кожном заболевании. Во всех трех случаях стресс снижал воспалениеи способствовал заживлению. Гипотеза ученых подтвердилась и на людях. Исследователи предполагают, что их выводы объясняют, почему столь вредная при хроническом стрессе особенность сохранилась в процессе эволюции.

Улучшить состояние кожи можно и другими способами. Недавно ученые выяснили, что полезные бактерии, принимаемые внутрь или наносимые прямо на кожу, могут усмирить экзему, акне, розовые угри и прочие болезни кожи. По словам доктора Уитни Боув, эти бактерии создают защитный слой, который снимает воспаление и ограждает кожу от вредоносных организмов.

med2.ru