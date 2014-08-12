Чем опасны антибактериальные средства

На ежегодной встрече Американского химического общества представлен доклад о негативном влиянии триклозана и триклокарбана на беременность и развитие плода.

В ходе работы по оценке воздействия антибактериальных веществ на беременных женщин, сотрудники Университета штата Аризона констатировали, что в анализах мочи всех участниц исследования присутствовал триклозан – популярный ингредиент антибактериальных моющих средств. Также триклозан был обнаружен в образцах пуповинной крови новорожденных.

В свою очередь исследователи из Государственного университета Нью-Йорка проследили связь между высоким уровнем в крови беременной женщины бутилпарабена и недостаточной длиной тела младенца.

Испытания на животных показали, что триклозан может негативно влиять на развитие и репродуктивные способности млекопитающих. Более того, широкое использование в быту антибактериальных средств способствует росту лекарственной устойчивости у микроорганизмов, о чем свидетельствуют лабораторные тесты.

Авторы работы подчеркивают, что триклозан и триклокарбан быстро выводятся из человеческого организма. Главная опасность состоит в том, что человек постоянно подвергается их воздействию. Так, эти вещества используются в более 2 тыс. различных продуктах, в том числе мыле, зубной пасте, моющих веществах, красках, школьных принадлежностях и детских игрушках.

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) официально не подтверждала вред триклозана, но в прошлом декабре контрольное ведомство обратилось к производителям антибактериальных моющих средств с требованием предоставить доказательства безопасности и эффективности антибактериальных моющих средств при длительном применении.

Remedium.ru