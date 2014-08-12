Чем опасны антибактериальные средства
Ведущие мировые ученые вновь обратили внимание на возможный риск вред для здоровья повсеместного применения потребительских товаров, содержащих антибактериальные вещества
На ежегодной встрече Американского химического общества представлен доклад о негативном влиянии триклозана и триклокарбана на беременность и развитие плода.
В ходе работы по оценке воздействия антибактериальных веществ на беременных женщин, сотрудники Университета штата Аризона констатировали, что в анализах мочи всех участниц исследования присутствовал триклозан – популярный ингредиент антибактериальных моющих средств. Также триклозан был обнаружен в образцах пуповинной крови новорожденных.
В свою очередь исследователи из Государственного университета Нью-Йорка проследили связь между высоким уровнем в крови беременной женщины бутилпарабена и недостаточной длиной тела младенца.
Испытания на животных показали, что триклозан может негативно влиять на развитие и репродуктивные способности млекопитающих. Более того, широкое использование в быту антибактериальных средств способствует росту лекарственной устойчивости у микроорганизмов, о чем свидетельствуют лабораторные тесты.
Авторы работы подчеркивают, что триклозан и триклокарбан быстро выводятся из человеческого организма. Главная опасность состоит в том, что человек постоянно подвергается их воздействию. Так, эти вещества используются в более 2 тыс. различных продуктах, в том числе мыле, зубной пасте, моющих веществах, красках, школьных принадлежностях и детских игрушках.
Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) официально не подтверждала вред триклозана, но в прошлом декабре контрольное ведомство обратилось к производителям антибактериальных моющих средств с требованием предоставить доказательства безопасности и эффективности антибактериальных моющих средств при длительном применении.