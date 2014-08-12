Количество жертв вируса Эбола в Западной Африке превысило тысячу человек - ВОЗ

Количество жертв вируса Эбола в Западной Африке превысило тысячу человек.

Как сообщает BBC Украина, по данным Всемирной организации здравоохранения, почти все известные случаи смертей произошли в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Кроме того, несколько людей инфицированы в Нигерии.

Соседний Кот-д’Ивуар запретил все пассажирские перелеты в страны, где зафиксирована вспышка Эболы.

11 августа правительство Либерии заявило, что Министерство здравоохранения США одобрило использование пробных доз экспериментальных лекарств. С помощью этого препарата удалось существенно улучшить состояние двух граждан США, которые подхватили вирус. Однако сейчас объем экспериментальной вакцины ограничен.

Смертность от вируса Эбола составляет 90%, известных способов лечения лихорадки пока нет.

Источник: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/08/140812_hk_who_ebola.shtml