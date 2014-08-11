Как не забыть принять таблетку

В исследовании речь шла об ингаляциях и о пожилых людях, но до какой-то степени полученные рекомендации применимы к любым лекарствам и людям любого возраста.

Ни одно лекарство не будет работать, если вы забываете его принимать. Увы, новое исследование показало, что всего лишь 37% пожилых людей более или менее соблюдают рекомендации врачей, а все остальные регулярно забывают о необходимых медикаментах. Проанализировав поведение пациентов, ученые выявили факторы, действительно помогающие принимать лекарства вовремя.

Секрет успеха - хранить медикаменты в одном и том же месте, причем лучше всего в ванной комнате, и сделать их прием составной частью ритуалов, которые вы и так совершаете каждый день. Например, если вы каждый день два раза чистите зубы, то стоит поставить лекарство на полочку перед зеркалом (конечно, если ему не противопоказаны такие условия хранения!) и приучиться всегда вспоминать о нем сразу после того, как вы прополоскали рот. Если лекарство надо хранить в холодильнике, а вы всегда достаете оттуда джем, чтобы позавтракать - поставьте лекарство рядом с джемом, и приучитесь всегда доставать их одновременно.

Это - наиболее успешная стратегия с точки зрения статистики. Но отдельным пациентам могут помогать и другие хитрости. Например, можно всегда принимать лекарства в строго определённое время, ровно в 10.17 и не минутой раньше или позже - это спровоцирует вас следить за временем, а увидев, что на часах уже 10.21, сразу же вспомнить о лекарстве. Если вы принимаете несколько медикаментов, спросите у врача, можно ли принимать их одновременно - тогда есть шанс, что вы вспомните хоть о каком-нибудь. Некоторым также помогает использование будильника или других напоминалок.

zdr.ru