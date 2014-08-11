Кто более всех подвержен депрессии

На конференции выступили ученые, которые пришли к выводу, что помимо того, чтобы думать о спасении окружающей среды от чрезмерного загрязнения и истощении ресурсов, мы должны задуматься о том, что заставляет человека вести потребительский образ жизни.

В результате проведенных исследований оказалось, что как для самого человека, так и для нашей планеты будет полезно не зацикливаться на материализме и собственных желаниях, а быть благодарными за то, что у нас есть. Психологи отметили: чем меньше людей будут иметь "ненужные" желания, тем меньше будет растрачено земельных и энергетических ресурсов. Помимо этого, по данным исследования ученых из университета Бэйлор (США), материалисты чаще страдают от депрессии, а также меньше удовлетворены своими отношениями с окружающими людьми.

Психологи советуют не зацикливаться на материальной стороне жизни и уделять внимание не деньгам, а времени, потраченному на переоценку собственной жизни, построение отношений, познание себя и благодарность. Именно чувство благодарности, по данным ученых, является важным фактором, способствующим хорошему самочувствию.

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