Наножелезо может заменить препараты против анемии

Однако люди не всегда получают достаточное количество этого элемента с пищей, в этом случае они вынуждены принимать препараты железа дополнительно.

Группа исследователей из Кембриджа под руководством Доры Перейра (Dora Pereira)выяснила, что железо в наноформе легче усваивается организмом, чем большинство назначаемых современных препаратов, содержащих растворимое двухвалентное железо. Прием подобных добавок нередко сопровождается неприятными побочными эффектами, которые отсутствуют при употреблении наножелеза.

Двухвалентное железо не всегда полностью усваивается организмом, его избыток остается в кишечнике. Железо может использоваться кишечными бактериями, что ведет к нарушению существующего бактериального баланса и становится причиной развития побочных эффектов.

Британские ученые сделали попытку заменить двухвалентное железо наночастицами, содержащими ферритин. В пище железо содержится именно в форме ферритина, который в меньшей степени взаимодействует с кишечными бактериями и химическими соединениями, находящимися там.

Они создали пять типов наночастиц, содержащих железо вместе с различными комбинациями органических кислот. Сперва безопасность полученных частиц была протестирована на культурах клеток и экспериментальных мышах. После этого группа ученых приступила к исследованиям эффективности наножелеза с участием 26 женщин, находящихся в стадии пременопаузы. Считается, что именно у них чаще всего развивается дефицит железа.

Один из типов частиц оказался на 80% эффективнее существующих в настоящее время препаратов железа, а также не вызывал побочных эффектов. В настоящее время исследователи планируют провести тестирование нового препарата с участием большего количества людей.

remedium.ru