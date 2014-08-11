В Нигерии объявлено чрезвычайное положение в связи с лихорадкой Эбола

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

Также Джонатан распорядился выделить 11,6 миллионов долларов из резервных фондов на борьбу с эпидемией.

Всемирная организация здравоохранения в пятницу заявила, что все государства, где зафиксированы случаи заражения лихорадкой Эбола, должны ввести режим чрезвычайной ситуации. Ранее режим ЧС ввели Либерия и Сьерра-Леоне.

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По последним данным общее число жертв лихорадки Эбола, вспышка которой в начале года началась в Западной Африке, достигло 961 человека. В Нигерии зафиксировано семь случаев заражения, два человека погибли.

Геморрагическая лихорадка Эбола — смертельная болезнь, которая может распространяться через прямой незащищенный контакт с кровью или выделениями инфицированного человека, а также в результате контактов с предметами, которые были загрязнены от зараженного человека. В мире не существует специфического лечения лихорадки Эбола или вакцины против нее.