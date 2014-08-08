Чем опасен дефицит витамина D

Предыдущие исследования показали, что хронически низкий уровень витамина D в крови ведет к снижению когнитивной функции. Однако результаты, полученные междисциплинарной группой под руководством Дэвида Льюэллина (David Llewellyn) из Школы медицины Эксетерского университета (Великобритания), впервые указывают на столь негативный эффект, оказываемый дефицитом витамина D на головной мозг пожилых людей.

Авторы проанализировали данные о 1 658 американцах в возрасте 65 лет и старше, участвовавших в 1992-1993 и 1999 годах в масштабном исследовании состояния сердечно-сосудистой системы Cardiovascular Health Study. Все они на старте исследования не страдали от деменции и сердечно-сосудистых заболеваний. Через шесть лет у 171 одного участника была диагностирована деменция, включая 102 случая болезни Альцгеймера.

В итоге было установлено, что умеренный дефицит витамина D в крови связан с 53-процентным, а тяжелый дефицит – со 125-процентным повышением риска развития различных видов деменции. Что касается болезни Альцгеймера, то здесь наблюдается аналогичная корреляция: умеренный дефицит витамина D связан с 69-процентным, а тяжелый дефицит – со 122-процентным повышением риска развития этой разновидности деменции.

В ходе исследования был также выявлен пороговый уровень концентрации витамина D в крови, ниже которого происходит скачкообразное повышение риска нарушения когнитивной функции. Таким пороговым значением оказался уровень 50 наномоль на литр.

Как подчеркнул Льюэллин, теперь предстоит провести много клинических исследований для выяснения способности солнечных ванн, пищи, богатой витамином D и пищевых добавок с этим витамином отсрочить или предотвратить наступление старческого слабоумия и болезни Альцгеймера. Стоит отметить, что ранее подобный эффект был обнаружен у витаминов группы В.

medportal.ru