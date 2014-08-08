ВОЗ признал вспышку лихорадки Эбола всемирной угрозой

"Возможные последствия дальнейшего международного распространения инфекции достаточно серьезны, учитывая ее вирулентность, плотность населения и слабую систему здравоохранения в странах, затронутых эпидемией", - говорится в заявлении ВОЗ.

Организация отмечает, что для остановки распространения вируса необходимы скоординированные международные действия.

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Эксперты ВОЗ обсудили распространение лихорадки в ходе двухдневного экстренного саммита в Швейцарии.

Более 1700 случаев заражения вирусом Эбола было зафиксировано в Гвинее, Либерии, Нигерии и Сьерра-Леоне.

Гендиректор ВОЗ Маргарет Чан призвала международное сообщество помочь остановить эпидемию лихорадки, которую она назвала самой масштабной за последние 40 лет.

По мнению главы организации, все страны, где были зафиксированы случаи заражения лихорадкой Эбола, должны ввести режим чрезвычайного положения. При этом ВОЗ не видит необходимости в ограничении международных поездок или в торговле.

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Руководитель департамента безопасности ВОЗ Кэйдзи Фукуда утверждает, что вовремя предпринятые меры могут остановить распространение Эболы.

"Это не какой-то загадочный недуг. Это заразная болезнь, которую можно сдержать. Этот вирус не распространяется по воздуху", - говорит Фукуда.

Эксперты отмечают, что нынешняя вспышка Эболы, несмотря на широкое распространение, не превратится в глобальную пандемию.

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Лихорадка Эбола - смертельная болезнь, которая может распространяться через прямой незащищенный контакт с кровью или выделениями инфицированного человека, а также в результате контактов с предметами, которыми пользовался заражённый.

Вакцины и методов специфического лечение лихорадки не существует. В основном Эбола распространяется в странах западной Африки. В Гвинее, Сьерра-Леоне и Нигерии за последние недели от вируса умерло в общей сложности 932 человека.

В четверг власти Либерии объявили в стране чрезвычайное положение в связи с эпидемией. По словам экспертов, ситуация в Либерии усугубляется тем, что некоторые пациенты отказываются от стационарного лечения.

BBC