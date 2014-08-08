Получены новые данные о путях распространения меланомы

Их совместное действие и приводит к прогрессии меланомы - одной из наиболее агрессивных форм рака кожи.

Оказалось, что опухолевые клетки экспрессируют различное количество белка MITF - транскрипционного фактора, необходимого для активации или ингибирования работы генов. Клетки, содержащие большое количество MITF, росли быстрее, но были маломобильны, а клетки меланомы, продуцировавшие мало MITF, оказались более подвижны.

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Используя флюоресцентные красители, исследователи смогли наблюдать за поведением каждого типа клеток, образующих опухоль. Оказалось, что более мобильные клетки помогали менее подвижным передвигаться, что способствовало распространению опухолевого процесса.

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Продуцируя ферменты, известные как матриксные металлопротеиназы, более подвижные клетки «расчищали путь» другим клеткам опухолей.

Ученым удалось получить новые сведения о распространении меланомы, а также о том, что существуют опухолевые клетки разных типов, взаимодействие которых и ведет к прогрессии рака. Эти данные могут оказаться полезны и при разработке новых подходов к лечению меланомы.

Remedium.ru