Ревматоидный артрит поддается лечению - ученые

Ревматоидный артрит, поражающий до 1% населения Земли, вызывает боли и воспаление суставов, разрушение хрящевой ткани и кости. Сотрудники ETH Zurich разработали особый подход в лечении артрита, опробовав его на мышах. По словам ученых, животные полностью излечились от недуга.

В основе препарат, представляющий собой активную смесь двух компонентов. Первый компонент - присутствующий в теле иммунный агент интерлейкин-4. Он, как известно, способен при ревматоидном артрите защищать кости и хрящи. В паре с интерлейкином-4 идет антитело. Оно присоединяется к белку, содержащемуся только в воспаленных тканях при определенных заболеваниях.

Таким образом, интерлейкин-4 гарантированно попадает в больные ткани. Это повышает эффективность и снижает риск побочных реакций. Помимо чистой смеси двух компонентов, ученые проверили ее и в комбинации с противовоспалительным препаратом дексаметазоном. Лечение началось сразу после того, как у лабораторных грызунов появились видимые признаки артрита.

Когда двойную молекулу и лекарство использовали по отдельности, они могли только замедлить развитие заболевания. Но вместе они позволили избавиться от симптомов за несколько дней. При этом состояние иммунной системы вернулось в норму. Испытания на людях должны начаться в следующем году, обещают ученые.

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