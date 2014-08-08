Антималярийный препарат поможет от астмы

Речь идет об артесунате, антималярийном препарате растительного происхождения. Исследователи выяснили, что это средство не менее эффективно, чем дексаметазон, используемый астматиками. Прием артесуната сопровождается гораздо менее серьезными побочными эффектами.

Ученые изучили, как артесунат справляется с окислительным стрессом и окислительным поражением легких. Оказалось, что противомалярийное лекарство справлялось с окислительным поражением легких у больных астмой гораздо лучше, чем дексаметазон.

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Известно, что длительный прием кортикостероидов, к которым относится и часто принимаемый астматиками дексаметазон, приводит к развитию ряда побочных эффектов. Прием артесуната может оказаться более безопасным и эффективным.

В ближайшее время сингапурские ученые планируют более глубоко изучить действие артесуната на организм больных астмой, а также провести клинические испытания противомалярийного препарата на астматиках. Исследователи рассчитывают получить новые данные о работе лекарства на молекулярном уровне, что позволит в дальнейшем ввести артесунат в клиническую практику.

Ремедиум