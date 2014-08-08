Британия выделит 3 млн фунтов на борьбу с распространением лихорадки Эбола

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра по международному развитию страны Джустин Грининг.

В четверг британское правительство провело очередное совещание по ситуации в Западной Африке, где вирус Эбола унес жизни почти тысячи человек. Кабинет министров на совещании, прошедшем на прошлой неделе, констатировал, что угрозы для страны в настоящее время нет, а британские медицинские службы способны противостоять распространению заболевания внутри страны.

Читайте такжеКоличество умерших от вспышки лихорадки «Эбола» возросло до 932 - ВОЗ

"Очень важно, что Британия помогает сделать все, чтобы вспышка Эболы была локализована. В то же время мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы позаботиться о пострадавших и, в особенности, о детях, оставшихся без родителей", - сказала Грининг журналистам после совещания.

По ее словам, выделяемые средства будут направлены ВОЗ, Международному Красному кресту и ЮНИСЕФ на оплату специалистов по заболеванию, его исследованию и отслеживанию распространения.

Ранее агентство по здравоохранению Англии выпустило предупреждение для всех врачей региона с перечнем симптомов вируса и мер предосторожности при обслуживании таких больных.

Геморрагическая лихорадка Эбола - смертельная болезнь, которая может распространяться через прямой незащищенный контакт с кровью или выделениями инфицированного человека, а также в результате контактов с предметами, которые были загрязнены от зараженного человека. В мире не существует специфического лечения лихорадки Эбола или вакцины против нее.