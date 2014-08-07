Американские ученые нашли новый способ лечения лейкемии

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предоставило статус "прорыва в лечении" новому способу лечения острого лимфобластного лейкоза, сообщает Идо Эфрати в "Гаарец".

Ученые университета Пенсильвании изобрели способ лечения, при котором из организма больного извлекаются клетки крови, заражаются вирусом, который определяет пораженные клетки и начинает бороться с болезнью, и возвращают клетки в организм пациента.

До сих пор лечение действовало в 80% случаев среди больных, на которых не действовал ни один из конвенциональных способов лечения.

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