Любители голубых сыров рискуют здоровьем

В последнем номере British Medical Journal опубликованы результаты исследования, согласно которым голубые сыры содержат гораздо больше соли, чем фирменные сыры, производимые супермаркетами. Наибольшее количество соли - больше, чем в морской воде - содержится в халлуми и рокфоре, сообщает издание The Guardian.

Согласно данным, полученным учеными, чрезмерное употребление таких сыров негативно сказывается на здоровье, так как злоупотребление соленой пищей приводит к повышению кровяного давления, увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний (например, инсультов, инфарктов и сердечной недостаточности) и развитию заболеваний почек.

На одной из последних сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения было принято решение, согласно которому все страны должны стремиться сократить потребление соли на 30% и к 2025 году дойти до ежедневной нормы потребления, равной 5 граммам соли на человека.

The Guardian приводит рейтинг наиболее соленых сыров, который включает, помимо халлуми и рокфора, фету и эдам. К сырам с наименьшим содержанием соли относятся эмменталь, моцарелла, крем-чиз и коттедж.

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