Количество умерших от вспышки лихорадки «Эбола» возросло до 932 - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что количество умерших от вспышки лихорадки «Эбола» в Западной Африке возросло до 932.

Нигерия, наиболее густонаселенная африканская страна и другие, где была зафиксирована вспышка, подтвердили 5 новых случаев заболевания и одну смерть.

Испания направила в Либерию медицинский оборудованный самолет, чтобы привезти домой священника, который заразился «Эболой».

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По сообщению медиков Саудовской Аравии, человек, который сдавал тест на эту лихорадку по возвращении из Сьерра-Леоне, умер в больнице от сердечного приступа.

Между тем состояние американского медика, который был инфицирован «Эболой» в Либерии, улучшается после применения неутвержденных лекарств перед эвакуацией в США.

Руководители ВОЗ и эксперты в настоящее время проводят двухдневную встречу, на которой обсуждают ситуацию со вспышкой «Эболы».

radiosvoboda.org