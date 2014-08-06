В больницах в России остаются двое раненных украинских военных, которые вынуждены были во время боев пересечь украинско-российскую границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель директора Департамента политики и коммуникации Министерства иностранных дел Украины Василий Зварич.

“По состоянию на сегодня обеспечено возвращение в Украину с территории Российской Федерации 28 раненных украинских военных, а также были доставлены тела трех украинцев, которые умерли в российских больницах от полученных ранений”, - сказал он.

По словам Зварича, как только стабилизируется состояние здоровья этих двух военнослужащих, сразу будет решаться вопрос их возвращения в Украину. При этом Зварич подчеркнул, что данный вопрос находится на особом контроле в МИД.

В то же время он отметил, что решается вопрос лечения раненных украинских военных за рубежом. Зварич напомнил, что 22 из них находятся в больницах Польши, Израиля, Латвии и Литвы. Также ведется переговорный процесс для отправки раненных в США, Германию, Словакию и Румынию.

Граждане Украины, живущие в ОАЭ, Словении и Австрии, оказали помощь по оздоровлению 50 детей украинских военных, погибших в ходе антитеррористической операции в восточных областях Украины, сказал Зварич.