Много пить воды - вредно

Практически все люди в летнюю жару рискуют перепить жидкости. Между тем, обилие выпитой воды может весьма неблагоприятно сказаться на работе организма, — предупреждаю эксперты, пишет newss.net.ua.

По мнению специалистов, даже в употреблении чистой питьевой воды нужно соблюдать умеренность. Ученые давно дискутируют о том, сколько в точности воды следует пить человеку. Питье чистой воды нередко пропагандируется как полезная привычка — но в очередной раз эксперты решили напомнить о том, что слишком большое количество воды организму вредит.

Нефрологи Дэн Нигойану и Стенли Голдфар из Пенсильванского Университета пришли в результате анализа целого ряда научных работ к выводу о том, что «убедительных, подтвержденных экспериментально доказательств того, что обильное питье приносит здоровью пользу, — нет».

Эксперты указывают на то, что если пить очень много воды, возникает риск разжижения концентрации минералов в крови, играющих крайне важную роль в нормальном функционировании организма.

«Таким образом, вода легче попадает внутрь клеток нервной системы, что может вызвать формирование отека мозга, способного попросту убить», — приводится в прессе экспертное мнение.

Особенно опасным активное питье воды может оказаться для людей, выполняющих высокие физические нагрузки, для спортсменов. Считается, что для людей, занимающимися спортом и тяжелым физическим трудом, нормы потребления воды повышаются чуть ли не вдвое. Но медики рекомендуют воздерживаться от большого количества воды во время или сразу после занятия спортом, во время или сразу после работы – во избежание гипергидратации организма, при которой начинают выходить из строя важные системы.

Такие симптомы как чрезвычайная усталость, мышечные спазмы, тошнота, чувство тревоги, спутанность или помрачение сознания, судороги, могут указывать на то, что организм «переводнен, и кровь чересчур разжижена. Подобное состояние может привести к функции почек, печени и сердца.

По словам медиков, для восстановления минерального баланса, нарушенного из-за сильного потения, необходимо сравнительно небольшое количество влаги. К примеру, для восстановления баланса жидкости в организме после тренировки вполне достаточно пол-литра воды.