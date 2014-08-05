Представлены результаты I фазы клинических исследований вакцины против болезни Паркинсона

Экспериментальный препарат PD01A является первым ЛС, воздействующим на белок альфа-синуклеин, который, как считается, напрямую связан с развитием нейродегенеративного заболевания.

В ходе I фазы КИ проводилась оценка безопасности и переносимости двух различных доз PD01A. Участие в исследовании приняли 32 человека, поделенные на 3 группы. В первую вошли 12 добровольцев, получавших инъекции по 15 мг PD01A, 12 пациентам из второй группы вводили по 75 мг ЛС, а оставшимся 8 вводилось плацебо. Все участники прошли курс из четырех инъекций с месячным интервалом между уколами. Наблюдение за пациентами продолжалось один год.

По итогам КИ ученые подтвердили безопасность и хорошую переносимость лекарственного средства. Авторы исследования констатировали, что у 50% после курса PD01A начали вырабатываться антитела к альфа-синуклеину. Также была отмечена стабилизация состояния больных, прошедших экспериментальное лечение, по сравнению с пациентами из плацебо-группы.

Развитие болезни Паркинсона связывают с формированием в нейронах головного мозга телец Леви – белковых образований, состоящих преимущественно из альфа-синуклеина. По мнению исследователей, сокращение накоплений альфа-синуклеина в нейронах мозга поможет замедлить развитие заболевания.

По словам разработчиков, набор участников для проведения следующего этапа КИ препарата стартует уже в сентябре этого года.

remedium.ru