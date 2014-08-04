Перец чили может спасти кишечник от опухолей

1 августа в американском научном журнале The Journal of Clinical Investigation было опубликованоисследование ученых из университета Калифорнии и школы медицины Сан-Диего, в ходе которого удалось установить, что перец чили помогает сохранить кишечник здоровым, препятствуя развитию опухолей.

Действие перца оказалось связанным с "рецептором молекулярной боли" TRPV1, который первоначально был обнаружен в сенсорных нейронах, где он играл роль детектора потенциально вредных для клетки стимулов: тепла, кислотности и "острых" химических веществ.

Позже TPRV1 был обнаружен на эпителиальных клетках кишечника, где он участвовал в активации рецептора роста EGFR, стимулирующего деление клеток кишечника и при неограниченной выработке способствующего развитию опухолей.

Ученые обнаружили, что TRPV1 препятствует выработке EGFR, снижая риск нежелательного роста клеток и развития опухоли кишечника. В ходе эксперимента оказалось, что у генетически модифицированных мышей с дефицитом рецептора TRPV1 уровень новообразований в кишечнике был выше. Однако употребление содержащегося в перце чили капсаицина (который действует как раздражитель, создавая ощущение жжения) уменьшило опухоли и увеличило продолжительность жизни этих мышей более чем на 30%.

Исследователи намерены продолжить изучение связи рецептора "молекулярной боли" с развитием рака ободочной и прямой кишки в ходе дальнейших клинических экспериментов.

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