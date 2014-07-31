Злоупотребление алкоголем может привести к потере памяти в старости - ученые

Об открытии ученых сообщило в среду, 30 июля, британское изданиеThe Guardian. Результаты исследования опубликованы в Американском журнале гериартрической психиатрии.

Ученые исследовали 6.542 американцев среднего возраста на предмет употребления спиртного в прошлом и диагностировали их умственные способности в течение восьми лет. Участникам предлагалось ответить на четыре вопроса: чувствовали ли они когда-нибудь, что должны пить меньше; встречали ли критику своей любви к выпивке со стороны других людей; чувствовали ли себя плохо после очередной бутылки, и были ли случаи, когда они пили с утра, чтобы прийти в себя или избавиться от похмелья. Оказалось, что те, кто имели в юности подобные проблемы с алкоголем, в два раза чаще рисковали заработать тяжелые нарушения памяти.

Ранее было показано, что риск развития слабоумия связан с количеством регулярно употребляемого спиртного в пожилом возрасте, однако о долгосрочных последствиях употребления горячительных напитков в юности было мало известно.

По мнению исследователей, общество сконцентрировано на ближайших негативных последствиях чрезмерной выпивки, и очень важно учитывать скрытые проблемы, которые вызывает злоупотребление алкоголем, такие как ухудшение когнитивных способностей в более позднем возрасте. Ученые отмечают, что полученные данные помогут дальнейшему изучению причин развития деменции.

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