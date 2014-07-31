Россия запретила ввоз украинской продукции для детского питания

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзором с 29 июля приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации украинской соковой продукции, в том числе для детского питания», - говорится в сообщении.

Заявляется, что при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей выявлено, что украинская соковая продукция не проходила государственную регистрацию на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, при этом на её этикетке указан единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза – «ЕАС».

Соответствующая информация направлена в Федеральную таможенную службу и управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией пророссийски настроенных террористов в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских поставщиков продуктов питания. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской свинины и продуктов из нее, картофеля, а также существенно ограничены поставки кондитерских изделий и мяса птицы.

Также Россельхознадзор с 28 июля вводит полный запрет на поставки в РФ молочной продукции из Украины.

28 июля Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) запретила с 29 июля ввоз украинской плодоовощной продукции и рыбных консервов.