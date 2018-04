Ученые определили орган, который отвечает за страх перед неприятностями

Про свое открытие британские нейрофизиологи рассказали на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Лента.ру.

По мнению ученых, именно благодаря поводку эпиталамуса (надбугорной области промежуточного мозга) люди учатся на негативном опыте.

23 участницам эксперимента в случайном порядке показывали семь абстрактных картинок, за которыми следовало три реальных события — либо выигрыш, либо потеря одного фунта стерлингов, либо болезненный электрический шок. Потом испытуемые снова смотрели картинки, три из которых указывали на одну из «наград».

Одновременно ученые следили за реакцией мозга с помощью функционального магнитно-резонансного томографа (фМРТ).

Поводок эпиталамуса (размером он меньше горошины) активизировался только при страхе перед ударом тока и вообще не реагировал на денежные прибыли и убытки.

Участников эксперимента также просили регулярно нажимать на кнопку для проверки их внимания: на реальные последствия это действие никак не влияло. Однако при появлении на экране «электрошоковой» картинки люди более неохотно нажимали на кнопку (при том, что поводок эпиталамуса работал очень активно). Сверхактивный поводок эпиталамуса подавляет выработку дофамина и превращает людей в опасающихся всего и вся пессимистов, утверждают ученые.