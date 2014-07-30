Семь минут ежедневной пробежки сократит риск смерти на 30% - медики

Об этом сообщает во вторник, 29 июля, британское издание The Guardian. Результаты исследования были опубликованы в журнале Американского колледжа кардиологии.

Исследователи наблюдали за 55.137 участниками в возрасте от 18 до 100 лет на протяжении пятнадцати лет, в течение которых более 3.000 человек умерли. В общей сложности 1.217 смертельных случаев были связаны с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также с патологиями сердца и периферических артерий.

В ходе исследования оказалось, что "бегуны", составлявшие чуть менее четверти выборки, жили в среднем на три года дольше, чем те, кто не занимался пробежками. Помимо этого, общий риск смерти бегунов был на 30% ниже, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта - на 45%. Среди участников, регулярно выходивших на пробежку в течение шести лет, риск смерти от сердечного приступа был ниже в два раза.

По оценкам медиков, для снижения риска смерти оказалось достаточно бегать всего 51 минуту в неделю - или около семи минут в день, преодолевая менее 10 километров. При этом еженедельные занятия в течение часа оказались не менее полезны, чем бег в течение трех часов в неделю.

По мнению медиков, для людей, ведущих сидячий образ жизни, бег может быть лучший альтернативой, чем интенсивные упражнения, на которые требуется 15-20 минут. Так как в современном мире нехватка времени считается одним из самых серьезных препятствий для занятий спортом и физической активности, ученые надеются, что их исследование сможет мотивировать людей на изменение привычного образа жизни.

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