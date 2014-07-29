Пересадка стволовых клеток костного мозга может избавить от ВИЧ-инфекции

Работа была представлена на пресс-брифинге, проведенном перед началом 20 международной конференции по проблеме СПИДа в Мельбурне, Австралия. Ее выполнила команда ученых под руководством Дэвида Купера (David Cooper), директора института Кирби при университете Нового Южного Уэльса в Сиднее.

Случайностью находку австралийских ученых назвать нельзя. Год назад другая группа исследователей из Женского госпиталя Бригэма в Бостоне уже сообщала о двух пациентах, которые, по-видимому, избавились от ВИЧ после пересадки стволовых клеток костного мозга. К сожалению, через несколько месяцев после прекращения антиретровирусной терапии вирус был снова обнаружен в их крови.

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Купер и коллеги изучили базы данных и архивы крупнейшего австралийского центра, в котором выполняется пересадка костного мозга и нашли двух ВИЧ-инфицированных пациентов, прошедших эту процедуру. Один из пациентов страдал от неходжкинской лимфомы, и пересадку стволовых клеток ему выполнили в 2011 г. Как выяснили исследователи, донор костного мозга оказался носителем редкого варианта гена, который, как считается, усиливает природную защиту от ВИЧ. Другой пациент проходил лечение от лейкемии в 2012 г. К сожалению, риск рецидива нельзя исключать для обоих пациентов, поэтому они продолжают антиретровирусную терапию.

Важно указать, что во всем мире существует лишь один человек, которого официально считают вылечившимся от ВИЧ-инфекции - Тимоти Рэй Браун, «Берлинский пациент». Он также прошел через пересадку костного мозга, и уже более шести лет в его крови не обнаруживают и следов ВИЧ без антиретровирусного лечения. Костный мозг, который ему пересадили, оказался взят у человека с природной устойчивостью к тому штамму ВИЧ, которым он был заражен. Однако саму операцию нельзя принимать как рутинный способ борьбы со СПИДом из-за высокого уровня ассоциированной смертности (10%).

Случаи снижения титра вируса, связанные с пересадкой костного мозга или стволовых клеток, необходимо изучать глубже. Ученые пока не могут объяснить, где скрывались вирусные частицы, которые привели к рецидиву бостонских пациентов. Необходимо найти больше похожих случаев и тщательно изучить все, что происходило с иммунной системой пациентов в каждом из них. История «Берлинского пациента» показывает, что излечение возможно, и показанное снижение титра вируса после пересадки стволовых клеток отмечает новое перспективное направление борьбы с ВИЧ-инфекцией.

Ремедиум