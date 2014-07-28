Симптомы немеланомного рака кожи

По их мнению, оценка наличия и выраженности этих проявлений может помочь врачам-специалистам при диагностике.

К немеланомным видам рака кожи относятся базальноклеточный (базалиома) и плоскоклеточный рак, развивающийся из клеток соответственно базального и плоского эпителия. Эти разновидности рака встречаются реже меланомы, связанной с пигментными клетками меланоцитами. Тем не менее, ежегодно в США регистрируется порядка двух миллионов случаев немеланомных злокачественных новообразований кожи.

Группа исследователей под руководством главы отделения дерматологии Школы медицины Университета Темпл (США) Джил Йосипович (Gil Yosipovitch) попросила 268 пациентов с различными видами рака кожи ранжировать уровень интенсивности зуда и боли, связанных с поражениями кожного покрова, по шкале от 0 (ощущения отсутствуют) до 10 (чрезвычайно сильные ощущения).

В итоге было установлено, что в среднем 36,9 процента кожных поражений при всех видах рака кожи сопровождаются зудом, а 28,2 процента - болью. Однако эти симптомы в значительной степени ассоциированы с немеланомными видами рака, чем с меланомой. Так, что касается зуда, то он чаще всего встречается при плоскоклеточном раке (46,6 процента), за ним идут базалиома (31,9 процента) и меланома (14,8 процента). Боль также чаще всего связана с плоскоклеточным раком (42,5 процента), и в меньшей степени с базалиомой (19,9 процента) и меланомой (3,7 процента). Как оказалось, боль и зуд, как правило, "идут рука об руку" - 45,6 процента кожных поражений, сопровождаемых зудом, ощущаются как болезненные, а 60 процентов поражений с выраженными болевыми ощущениями еще и чешутся. Интенсивность боли напрямую связана с глубиной поражений, а зуда - с их диаметром.

"У пациентов иногда наблюдаются многочисленные выглядящие подозрительно кожные поражения, но если они вдобавок сопровождаются зудом или болью, с большой долей вероятности речь идет о немеланомном раке кожи", - отметила Йосипович. Она выразила надежду, что полученные в ходе исследования данные побудят дерматологов включить шкалу интенсивности боли и зуда в свою клиническую практику при обследовании пациентов с подозрением на рак кожи.

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