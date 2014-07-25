Ученые нашли метод, помогающий пациентам в депрессии бросить курить

Согласно официальным данным, курильщики в депрессии в течение дня курят вдвое чаще, чем те, кто не имеет проблем с настроением. А тот, кто бросает курить в тяжелый жизненный период, может иметь гораздо больше проблем с психическим здоровьем, чем он предполагает.

Исследователи заметили, что среди жителей Северной Америки почти 20% взрослого населения курит регулярно, и эта цифра продолжает неуклонно снижаться. Однако среди лиц, страдающих депрессией, доля курильщиков составляет 40%. Такая статистика побудила ученых исследовать причины этого феномена.

Результаты исследования, которое проводилось в течение 18 месяцев, показали, что тем, кто страдает от психического заболевания, сложнее бросить курить независимо от того, насколько сильно они это этого хотят. Беспокойство, тяга к сигаретам и недостаток сна - характерные симптомы, сопровождающие ломку курильщиков - уже через несколько часов подталкивают их к очередной сигарете. Лица, не страдающие клинической депрессией, лучше приспособлены к отказу от пагубной привычки.

Ученым удалось обнаружить способ, который хотя и не снижает симптомы депрессии, но уменьшает тягу к сигаретам у депрессивных больных. Оказалось, что для таких пациентов полезны дополнительные физические упражнения, такие как пешие прогулки.

Результаты работы позволили прийти к выводу, что физическая активность выступает одним из важных факторов в снижении тяги к курению.

Исследователи отмечают, что многие специалисты по-прежнему скептически относятся к идее физической активности и предпочитают фармакологические методы помощи. Однако ученые надеются, что проведение более масштабных исследований позволит точно выяснить, какие именно упражнения окажутся наиболее эффективными в терапии зависимости от табака.

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