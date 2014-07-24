В китайском городе Юймынь ввели карантин из-за бубонной чумы

Согласно данным агентства, под наблюдением медиков в рамках карантина находятся сегодня 151 человек, оцеплен центр город и три квартала в населенном пункте Чиджин, расположенном в часе езды от Юймыня. Последнее упоминание о бубонной чуме в этом городе датировано 1977 годом.

Эксперты полагают, что умерший заразился этой страшной болезнью при контакте с мертвым сурком, которым он накормил свою собаку. Отмечается, что эти животные проживают в гористой местности.

Напомним, что бубонная чума, известная также под название "Черная смерть" – одна из древнейших болезней, известных людям. Ее носителями являются блохи, живущие в шерсти грызунов, которые, в свою очередь заражают ею людей посредством укусов.

В средние века от этой болезни вымерли 25 миллионов европейцев, но сегодня бубонная чума лечится антибиотиками – стрептомицином и тетрациклином. Более опасным заболеванием считается легочная чума, зачастую приводящая к смерти: некоторое время тому назад власти Мадагаскара сообщили о том, что 60 жителей острова умерли от этой болезни.

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