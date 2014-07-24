В китайском городе Юймынь ввели карантин из-за бубонной чумы
Ряд кварталов в китайском городе Юймынь, провинция Ганьсу на северо-западе страны, были оцеплены в рамках карантина, введенного на этой территории после того, как у одного их жителей была диагностирована бубонная чума, от которой он скончался 16 июля этого года, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на государственное агентство новостей "Синьхуа"
Согласно данным агентства, под наблюдением медиков в рамках карантина находятся сегодня 151 человек, оцеплен центр город и три квартала в населенном пункте Чиджин, расположенном в часе езды от Юймыня. Последнее упоминание о бубонной чуме в этом городе датировано 1977 годом.
Эксперты полагают, что умерший заразился этой страшной болезнью при контакте с мертвым сурком, которым он накормил свою собаку. Отмечается, что эти животные проживают в гористой местности.
Напомним, что бубонная чума, известная также под название "Черная смерть" – одна из древнейших болезней, известных людям. Ее носителями являются блохи, живущие в шерсти грызунов, которые, в свою очередь заражают ею людей посредством укусов.
В средние века от этой болезни вымерли 25 миллионов европейцев, но сегодня бубонная чума лечится антибиотиками – стрептомицином и тетрациклином. Более опасным заболеванием считается легочная чума, зачастую приводящая к смерти: некоторое время тому назад власти Мадагаскара сообщили о том, что 60 жителей острова умерли от этой болезни.