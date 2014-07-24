Прием статинов повышает риск сахарного диабета 2 типа

О возможной связи сообщалось и в более ранних работах. Тем не менее, результаты исследования по-прежнему однозначно поддерживают широкое применение статинов, потому что их положительное влияние на сердечно-сосудистую заболеваемость перевешивает отрицательные эффекты.

Изученная когорта состояла из 115709 жителей итальянского региона Ломбардия, которым в 2003-2004 годах были впервые назначены статины. В базе данных системы здравоохранения содержатся сведения о рецептах, благодаря этому была оценена приверженность лечению вплоть до 2010 года. Начало сахарного диабета 2 типа отмечалось, если пациент начинал прием противодиабетического препарата или был госпитализирован по поводу диабета. За изученный период заболевание развилось у 11154 человек из когорты (9,6%). Наименьший риск развития сахарного диабета 2 типа наблюдался в группе с очень низкой приверженностью терапии статинами, у пациентов, у которых количества препарата, полученного по рецепту, не хватило бы на 25% времени периода наблюдения. С повышением приверженности лечению риск развития диабета возрастал. Этот эффект наблюдался для всех препаратов из группы статинов.

По оценке авторов, для того, чтобы по причине приема статинов развился один случай диабета в год, 280 людям необходимо непрерывно принимать эти препараты. При этом постоянный прием статинов предотвращает 1 случай тяжелых сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний в год у каждых 40 пациентов. Таким образом, польза от постоянного применения статинов у пациентов с риском развития сердечно-сосудистых осложнений перевешивает возможное неблагоприятное влияние на развитие сахарного диабета.

По результатам фармакоэкономического анализа, опубликованного в 2012 году, только 6% российских больных с гиперхолестеринемией продолжают прием статинов более трех лет.

remedium.ru