Витамины не спасут от слабоумия - ученые

Ученые из Оксфордского университета собрали данные клинических испытаний с участием 22 000 человек, чтобы дать окончательный ответ на дебаты вокруг потенциальной пользы витаминов В.

У пациентов с болезнью Альцгеймера в крови был обнаружен высокий уровень соединения под названием гомоцистеин. Люди с более высоким уровнем гомоцистеина, как было показано, подвержены повышенному риску развития болезни Альцгеймера. В то же время прием фолиевой кислоты и витамина B 12 снижает уровень гомоцистеина в организме.

Это и стало предпосылкой для разработки стратегии профилактики на основе «гомоцистеиновой гипотезы»: считалось, что прием соответствующих витаминов может снизить риск болезни Альцгеймера.

Новый анализ клинических испытаний была проведен международной группой исследователей в Оксфордском университете. Исследователи анализировали данные из 11 рандомизированных клинических испытаний с участием 22 000 человек, в которых сравнивался эффект витаминов на когнитивные функции у пожилых людей по сравнению с плацебо.

Участники, получающие витамины, действительно продемонстрировали снижение уровня гомоцистеина в крови примерно на четверть. Тем не менее, это не оказало никакого положительного влияния на уровень их умственных способностей.

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