Чем опасно питание с высоким содержанием жиров

Ученые в течение полугода наблюдали за мышами, ежедневный рацион которых содержал большое количество жиров, и обучали их распознаванию запахов. В итоге эти мыши медленнее узнавали запахи и медленнее адаптировались к новым ароматам, чем грызуны из контрольной группы, питавшейся нормально.

Более того, мыши, сидевшие на "жирной" диете, даже после возвращения к нормальной массе тела и нормализации химического состава крови все еще демонстрировали снижение способности к обонянию. Оказалось, что у них сохранилось лишь 50% нейронов, кодирующих сигналы о запахах.

Ученые пришли к выводу, что соблюдение диеты с высоким содержанием жиров приводит к крупными структурными и функциональными изменениями в обонятельной системе. В ходе дальнейших исследований неврологи планируют проверить, замедлит ли подобные нарушения регулярное выполнение упражнений, а также определить последствия высоко-углеводной диеты.

Новости Израиля