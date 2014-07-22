Хотите дольше жить и быть здоровым – бегайте

Кардиологи утверждают, что регулярный бег продлевает продолжительность жизни мужчин на 6 лет, а женщин – на 5. Для значительного укрепления здоровья не обязательно пробегать десятки километров. Достаточно, считают медики, всего часа неторопливого бега в неделю. К такому выводу пришли врачи из Копенгагена, следившие за продолжительностью жизни около двух тысяч датских бегунов, пишет medobzor.net.

Интересно, что для увеличения продолжительности жизни медленный бег важнее быстрого. Мужчины, бегающие в неделю от часа до 2,5 часов с маленькой или средней скоростью, живут в среднем на 6,2 года дольше, чем те, кто бегом и спортом не занимается. Для женщин благотворное воздействие бега несколько слабее – 5,6 лет.

«Мы можем уверенно утверждать, что регулярный бег увеличивает продолжительность жизни»,- заявил на Международной конференции кардиологов в Дублине Петер Шнор, руководитель исследования.

Исследование, в котором ученые следили за состоянием сердца примерно у 20 тысяч датчан в возрасте от 20 до 93 лет, было начато в 1976 году. В дополнительном исследования влияния бега на состояние сердечно-сосудистой системы, пишет Daily Telegraph, участвовали 1116 бегунов и 762 бегуньи, продолжительность жизни которых сравнивалась с продолжительностью жизни участников исследования из основной группы.