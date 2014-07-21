Еще одно полезное свойство яблок

Он похож на женский половой гормон эстрадиол и может улучшать качество смазки во влагалище, передает The Elite Daily. Помимо этого, в яблоках содержатся полифенолы и антиоксиданты, увеличивающие приток крови к половым органам.

Исследование, проведенное итальянскими учеными, предполагает, что потребление яблок приводит к улучшению сексуальной жизни. Однако, никакой причинно-следственной связи выявлено не было. Вероятно, у женщин, которые едят яблоки, крепкое здоровье в целом. Именно это влияет на качество сексуальной жизни.

В исследовании приняла участие 731 итальянка, ведущая активную половую жизнь. Возраст женщин варьировался от 18 до 43 лет. Ни одна из них не жаловалась на наличие депрессии, расстройств сексуального характера и не принимала медикаменты.

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