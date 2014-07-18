Рекомендации по лечению неалкогольной жировой болезни печени

Для этих состояний не выяснена определенная этиология, не существует заведомо эффективного лечения и рекомендаций по лечению, основанных на принципах доказательной медицины. Данное руководство основано на мнениях экспертов из разных стран мира.

Распространенность неалкогольной жировой болезни печени удвоилась в течение последних двух десятилетий при постоянной или снижающейся распространенности других хронических заболеваний печени. Это заболевание характеризуется стеатозом печени, избыточным накоплением триглицеридов в ее клетках. У части больных наблюдается повреждение клеток и воспаление (стеатогепатит), состояние гистологически не отличимое от стеатогепатита алкогольной природы. Неалкогольный стеатогепатит значительно повышает риски развития цирроза печени, печеночной недостаточности и гепатоцеллюлярной карциномы. Причины заболевания связывают с инсулинорезистентностью, ожирением и метаболическим синдромом, хотя эти состояния присутствуют не у всех больных.

Основные рекомендации Всемирной гастроэнтерологической ассоциации по установлению диагноза неалкогольной жировой болезни печени сводятся к следующим: следует предполагать заболевание у пациентов с центральным ожирением, сахарным диабетом, нарушениями жирового обмена, метаболическим синдромом, изменениями в печеночных пробах и у больных со специфическими изменениями при ультразвуковом исследовании. Обследования должны включать в себя биохимический и общий анализ крови, анализы на вирусные гепатиты, определение антинуклеарных антител, глюкозу натощак и тест на толерантность к глюкозе, ультразвуковой исследование органов брюшной полости. Предлагается проводить компьютерную томографию или биопсию печени при неинформативных результатах УЗИ и у больных с высоким риском фиброза. Желательно исключать наследственные гемохроматозы, болезнь Вильсона-Коновалова, синдром поликистозных яичников и аутоиммунные заболевания печени.

В качестве лечения рекомендованы прежде всего диета и упражнения. При отсутствии изменений в массе тела в течение 6-12 месяцев возможно применение витамина Е, пентоксифиллина, препаратов уменьшающих резистентность к инсулину (метформина, тиазолидиндионов), антифибротических препаратов. Отмечается, что при морбидном ожирении желательно как можно более раннее применение бариатрических операций, поскольку развитие цирроза делает этих больных неоперабельными.

Рекомендации по лечению и диагностике сформулированы в виде «каскада» - иерархической структуры из вариантов процедур, ранжированных по доступности ресурсов и оборудования, необходимых для их проведения.

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